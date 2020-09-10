Son dakika haberi | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde Ankara'da görülen vaka artışlarında, kentte genç nüfus oranının fazla olması, tatil ve memleket dönüşü virüsün başkente taşınması, nişan, sünnet ve özellikle sokak düğünlerinin fazla yapılmasının etkili olduğuna dikkat çekilerek,...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde Ankara'da görülen vaka artışlarında, kentte genç nüfus oranının fazla olması, tatil ve memleket dönüşü virüsün başkente taşınması, nişan, sünnet ve özellikle sokak düğünlerinin fazla yapılmasının etkili olduğuna dikkat çekilerek, seyrin azalmaması halinde yeni tedbirlerin söz konusu olabileceği belirtildi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da Kovid-19 vakalarındaki artışlara ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de son bir ay içinde tekrar yükselişe geçtiğine işaret eden İlhan, Koronavirüs Tablosu'na yansıyan verilere göre özellikle son birkaç gündür başkentin yeni vaka sayısında zirve yaptığını söyledi.

İlhan, "Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına baktığımızda, Ankara'nın neredeyse her tarafının kıpkırmızı olabildiğini görebiliyoruz." dedi.

"Ankara'da genç nüfus fazla"

Salgının başında İstanbul'un yeni vaka sayısında ilk sırada yer aldığını anlatan İlhan, son dönemde ise Ankara'daki artışların nedenlerinin ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Neden başkentte durum böyle, dediğimizde, aslında bunun iki nedeni var. Bunlardan biri, Ankara'da düğün, sünnet, nişan gibi törenlerin çok fazla olması, hatta sokak düğünlerinin çok fazla olması önemli bir etken. Her ne kadar kısıtlama gelmiş olsa da bu zamana kadar yapılanlar, vakalardaki artışın nedenlerinden biri. Bunun yanı sıra Ankara'da genç nüfus fazla. Genç nüfus bir araya çok fazla geliyor ve genç nüfusun gelmesiyle birlikte hastalık birbirine bulaşıyor ve kişiler enfekte oluyor. Sağlık Bakanımızın açıklamasında da gördük ki virüse en çok sahip olanlar 25-49 yaş arasındakiler. Tanı alan 1700 kişiye bakıldığında 64'ünün 14 yaş altında ve 226 kişinin de 15-24 yaş arasında olduğunu biliyoruz. Neredeyse tanı alan her 6 kişiden biri 24 yaş altında gençler ve çocuklar. Bu kişiler de virüsü bulaştırıyorlar, çevreye taşıyorlar."

İlhan, Ankara'da yaşayanların yazın memleketlerine ve kısmi olarak da tatil beldelerine gittiğini, bu durumun da enfekte kişi sayısının artmasında etkili olduğunu söyledi.

"Kurallara uymakta zorlanıldığı yerlerde devletin kısıtlamaya gitmesi kaçınılmaz olacak"

Prof. Dr. İlhan, seyahat dönüşü herkesin kendini karantinaya alması gerektiğinin altını çizerek, kendini Kovid-19 pozitif olan bin kişi ile temasta olmuş farz ederek en az 5 gün süreyle çevresinden izole etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karantinayı çalışma hayatının içinde olan kişiler uygulamayamadığında, mutlaka fiziksel mesafe, maske, hijyen kuralına uyum içinde hareket etmesi ve olabildiğince kalabalık ortamlara girmekten kaçınması gerektiğini dile getiren İlhan, bu şekilde hem kendilerini hem de çevresindekileri koruyabileceklerine işaret etti.

İlhan, Ankara'da vaka artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla daha sert tedbirlerin alınıp alınmaması gerektiğine ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yeni kısıtlamalardan değil, denetimler ve toplu taşım araçlarında ayakta yolcu alınması halinde yapılacak denetimlerden bahsetti. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararına bağlı olarak gerek Ankara gerekse de Türkiye'nin diğer illerinde kısıtlamalar getirilebilir. Örneğin, Kurul şöyle diyebilir, hafta sonu tüm alışveriş merkezleri, tüm yemek salonları saat 22.00'de kapatılabilir diyebilir. Bunun dışında kurul tarafından hafta sonunda 1-2 gün için 18 yaş altının ve 65 yaş üstünün dışarı çıkmasına kısıtlama getirebilir. Piknik ve açık alanlara ilişkin bir karar da alınabilir. Ankara'daki bu artışlar devam ederse Türkiye'nin diğer illerinde de benzer şekilde olabileceği gibi Kurul tarafından bu ve benzeri kısıtlamaları alabilir.

Yeni tedbirler söz konusu olabilir. Sürecin başından beri kurallara uyumu istiyoruz ama vatandaşların belirlenen kurallara uymakta zorlandığı yerlerde de devletin kamusal tedbirleri alması, sosyal alanlarda kısıtlamaya gitmesi kaçınılmaz olacaktır."

Son dakika haberi | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı

Mustafa Necmi İlhan, Koronavirüs, Ankara, Genç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:02 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı - Son Dakika

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