Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Koronavirüs 40 derecinin üzerinde ölmüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Koronavirüs 40 derecinin üzerinde ölmüyor

Son dakika gündem haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Koronavirüs 40 derecinin üzerinde ölmüyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Koronavirüs 40 derecinin üzerinde ölmüyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde koronavirüs üzerine konuştu. Taşova, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda koronavirüsün, ölmediğini, sıcağa uyum sağladığını söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri ve korunma yollarını anlattı. Belli hava sıcaklıkları arasında virüsün öldüğünü ancak 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklara uyum sağladığını aktaran Taşova, sıcak havanın sadece virüsün bulaşma hızını azalttığını dile getirdi. Güneşin virüs üzerinde öldürücü etkisinin olduğunu kaydeden Taşova, güneş bırakılan kıyafetlerde virüs oranının azaldığını anlattı. Hava sıcaklığının 40 derecinin altında olduğu ve nem oranının da yüzde 30 ile 60 arasında olduğu dönemde virüsün bulaşıcı etkisinin oldukça azalttığının konuşulduğunu hatırlatan Taşova, "Eğer yeterli önlemleri almış olsaydık, ondan yararlanabilirdik. Yararlandık da aslında. Fakat şimdi bu virüs, çok kolay bulaşabilen bir virüs. Hiçbir önlem alınmadığı vakit, bu özelliğinden de fazla yararlanamadık" dedi.

Kullanılan maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Taşova, maskelerin ertesi gün tekrar kullanılmamasını istedi. Kapalı mekanların havalandırılmasının virüsten korunmada çok önemli rol oynadığını dile getiren Taşova, " Klima çalışırken bile pencereyi açmak, temiz hava güzellerinden biri. Aynı zamanda o uygun temizliğinizi yapıp, havalandırmayı sağlarsanız, bu virüs zaten 4 ile 6 saat arasında ölen bir virüs, bu işlemlerle daha hızlı ortadan kaldırırsınız" diye konuştu.

REFAKATÇİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Hastanede yatan kişilerin refakatçilerinin de çok büyük tehdit oluşturduğunu anlatan Taşova, şunları söyledi:

"Bu refakatçiler gün içerisinde bir odadan diğerine girebiliyor. Dışarıda dolaşıyorlar ve sonra hastanın yanına geliyor. Bizim böyle bir hastamıza kendi refakatçisinden vaka geçti. Refakatçiler çok sık değişiyor, haklılar ama gerekli eğitimin yapılarak hastalarının başında durması gerekiyor."

Bazı kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı rakamlara inanmadığını fakat Bakanlığın verilerinin kesin hastalar olduğunu aktaran Taşova, şöyle devam etti:

"Olası vakalar var çok takip ettiğimiz. Bütün dünyada da aynı şekilde bu. Pozitifin 3-4 katı olası vaka takip ediliyor. Bunların bir kısmı eve gönderiliyor çok az kısmı da yoğun bakımda. Biz bütün vakaları en ufak şekilde bile bakanlığın oluşturduğu sisteme giriyoruz. Hangi veriyi nasıl açıklayacakları tabi ki onların takdiri."

'CİNAYET İŞLEMEKLE EŞ DEĞER'

Koronavirüslü bir kişinin kesinlikle toplum içine çıkmaması gerektiğini vurgulayan Taşova, şöyle konuştu:

"Eğer Covid-19'lu bir kişi halen topluma katılabiliyorsa o ilçenin ya da ilin sağlık sistemini sorgulamak gerekir. Devletin kurduğu sistemde filyasyon ekipleri var. Aile hekimleri telefonla arayarak nerede olduklarını soruyor. Eğer burada aksaklık varsa, o kişiler dışarıya çıkıp çalışabiliyorsa sağlık müdürlüklerindedir suç. Bu tür kişilerin çalışmaya zorlanması, çalışmaz ise de işlerinden atılıyor olması, bu da devletin alması gereken bir önlem. Covid'li kişinin oraya girdiği zaman, o iş yerinin kapatılması lazım. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu var. Bu salgın hastalıklar kapsamında suç işliyorsunuz aslında. Bu cinayet işlemekle eş değer oluyor."

Konuşmanın ardından TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Prof. Dr. Yeşim Taşova'ya plaket taktim etti.

Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Koronavirüs 40 derecinin üzerinde ölmüyor

Balcalı Hastanesi, Koronavirüs, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Koronavirüs 40 derecinin üzerinde ölmüyor - Son Dakika

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