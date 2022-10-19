Son dakika haberi... Bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği maden ocağında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği maden ocağında

19.10.2022 13:31
Son dakika haberi... Bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği maden ocağında

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Heyet, sistemlerin takip edildiği yerde teknik incelemelerini sürdürürken patlamanın meydana geldiği madendeki çalışmalar da sürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında maden mühendisleri, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, makine mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Başsavcı Faruk Kaynar tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda Cumhuriyet Savcıları, bilirkişi heyeti, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden oluşan uzman ekip patlamanın yaşandığı ocağa gelerek incelemelerde bulundu. Bilirkişi heyeti sistemlerin takip edildiği yerde teknik incelemelerini sürdürürken diğer taraftan da işçiler patlamanın meydana geldiği maden ocağına inerek çalışmalarını sürdürüyor. Yangının bulunduğu bölgede sızdırmazlığın sağlanmasıyla birlikte azot kullanılarak baraj kuruldu.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri ocağın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor. - BARTIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bartın haber! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi Açıklaması Bartın haber! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Amasra'da maden ocağındaki patlamayı değerlendirdi Açıklaması 28 şehidin son fotoğrafı ortaya çıktı 28 şehidin son fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği maden ocağında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği maden ocağında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement