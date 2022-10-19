Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında maden mühendisleri, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, makine mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Başsavcı Faruk Kaynar tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda Cumhuriyet Savcıları, bilirkişi heyeti, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden oluşan uzman ekip patlamanın yaşandığı ocağa gelerek incelemelerde bulundu. Bilirkişi heyeti sistemlerin takip edildiği yerde teknik incelemelerini sürdürürken diğer taraftan da işçiler patlamanın meydana geldiği maden ocağına inerek çalışmalarını sürdürüyor. Yangının bulunduğu bölgede sızdırmazlığın sağlanmasıyla birlikte azot kullanılarak baraj kuruldu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Bilirkişi heyeti patlamanın meydana geldiği maden ocağında - Son Dakika

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