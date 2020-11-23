Son dakika haberi: Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp, dövdüler (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp, dövdüler (2)
23.11.2020 16:48
Edinilen son dakika gelişmesine göre 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'da yaşadıkları binadan çıkan çiftin üzerine doğru 6'ncı kattan şişe atılması sonucu çıkan kavgada karı kocaya saldırıp, yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.H.Ö., Ş.B., İ.O. ve E.E.'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da yaşadıkları binadan çıkan çiftin üzerine doğru 6'ncı kattan şişe atılması sonucu çıkan kavgada karı kocaya saldırıp, yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.H.Ö., Ş.B., İ.O. ve E.E.'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
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