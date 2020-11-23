Son dakika haberi: Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp, dövdüler (2) - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaşadıkları binadan çıkan çiftin üzerine doğru 6'ncı kattan şişe atılması sonucu çıkan kavgada karı kocaya saldırıp, yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.H.Ö., Ş.B., İ.O. ve E.E.'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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