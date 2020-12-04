Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak - Son Dakika

Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak

04.12.2020 12:45
Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak, System.String[]

Son dakika haber... Antalya'da 19 daireli bina sakinlerinin gürültü gerekçesiyle tahliyesini istediği 2 zihinsel engelli çocuk için pandemi sonrası haftada 3 gün rehabilitasyon eğitimi almaları kararlaştırıldı.

Antalya'da 19 daireli bina sakinlerinin gürültü gerekçesiyle tahliyesini istediği 2 zihinsel engelli çocuk için pandemi sonrası haftada 3 gün rehabilitasyon eğitimi almaları kararlaştırıldı.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde 9 katlı bir apartmanın 1. kat dairesinde 2 zihinsel engelli çocuklarıyla yaşayan Keramettin-Fatma Kabakçı, kısa süre önce bina sakinleri ile gürültü konusunda sorun yaşamaya başladı. 19 dairenin bulunduğu binada yaşanan gürültü birkaç kez polise de taşındı. Komşular, ailenin Habip Süleyman (28) ve İbrahim Kuddusi (20) isimli iki zihinsel engelli oğlunun sürekli gürültü yaptığı iddiasıyla binadan tahliye edilmeleri için imza toplamaya başladı. 19 daireden 17'si tahliye için getirilen belgeye imza attı. Bina sakinleri ailenin sokağa atılmasını değil, çocukların uygun bir ortama taşınmasını ve gerekli rehabilitasyon eğitimi almaları için destek istedi. Kabakçı ailesi ise gürültü söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Sosyal hizmetler devreye girdi

Yaşanılanların ardından Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Müdürlüğe bağlı ekipler, Kabakçı çiftinin evine gelerek ailenin durumuna ilişkin değerlendirme yapmak üzere araştırma yaptı.

"Rehabilitasyon eğitimi alacaklar"

Konuyla yakından ilgilenen AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kabakçı ailesini ziyaret etti. Bina önünde toplanan teşkilat ve aile bireyleri, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli ve aileleriyle buluştuklarını aktaran AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Kabakçı ailesi ile apartman sakinleri arasında yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi. Konuyla ilgili Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışma başlattığını aktaran Bayar, "Pandemi süreci geçtikten sonra ailemizi ve özellikle gençleri, haftada 2 ya da 3 gün sözünü aldık, sabahtan akşama kadar rehabilite edip onların huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için girişimlerde bulunduk. Sağ olsun Sosyal hizmetler İl Müdürlüğümüzde kabul ettiler. Haftada 3 gün onların orada kalıp streslerini atabilmeleri, en azından ortam farklılığı yaşayabilmeleri için misafir edilecek" dedi.

Yaşanan sıkıntının çözüme kavuşması temennisinde bulunan Bayar, "Sonuçta 2-3 yaşındaki çocuğa ne kadar söz dinletilebilir. Bundan dolayı onlara destek oluyoruz, diğer aileleri de mağdur etmemek için bu süreçte onların yanında nasıl olabiliriz, ne yapabilirizi ailelerimizle birlikte görüşüyoruz. İnşallah onların daha sağlıklı ve huzurlu yaşayabilmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Oyunlar oynayıp enerjilerini atabilirler"

AK Parti Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa da hükümetin engelli ve ailelerini çok önemsediğine işaret ederek, Kabakçı ailesinin yaşadığı sıkıntının bir an önce düzelmesi konusunda temennilerinin olduğunu dile getirdi. Rehabilitasyon tedavisinin engelli gençler için yararlı olacağına işaret eden Karababa, "Oyunlar oynayıp enerjilerini atabilirler. Daha kontrol altında olacaklar. Burada iddia edildiği gibi çocuklara bakımla ilgili eziyet olsa hükümetimiz bu engelli kardeşlerimize sahip çıkar" ifadelerini kullandı.

Kabakçı ailesi ise çocuklarının rehabilitasyon eğitimi almalarını olumlu karşıladı. - ANTALYA

Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak
Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak
Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak
Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak
Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak
Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak

Rehabilitasyon, Engelli, Antalya, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli gençler rehabilitasyon eğitimi alacak - Son Dakika


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