Binali Yıldırım: "Depremde 20 civarında yıkılan bina var" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Depremde 20 civarında yıkılan bina var"

30.10.2020 17:34

Binali Yıldırım: "Depremde 20 civarında yıkılan bina var" "İzmir'de meydana gelen deprem 40 saniye süren büyük bir deprem" Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım İzmir'e hareket etti Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de meydana gelen depremin...

Binali Yıldırım: "Depremde 20 civarında yıkılan bina var"

" İzmir'de meydana gelen deprem 40 saniye süren büyük bir deprem"

Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım İzmir'e hareket etti

AFYONKARAHİSAR - Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Afyonkarahisar'dan İzmir'e hareket etti. Yıldırım, yaptığı açıklamada, İzmir'de 40 saniye süren depremin büyük bir deprem olduğunu belirterek 20 civarında binanın yıkıldığını belirtti.

Yıldırım, açılış ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinin ardından 6.6 şiddetinde depremin meydana geldiği İzmir'e hareket etti. Afyonkarahisar Valiliğinde depreme ilişkin yaptığı telefon görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, 20 civarında binan yıkıldığını bildirdi. Yıldırım, "Bugün 14.52 itibariyle İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Ege'nin birçok bölgesinde hatta İstanbul'a varıncaya kadar deprem hissedildi. İzmir en fazla etkilenen ilimiz. Şuanda gelen bilgilere göre raporlanmış can kaybı yok. Hastanede yaralılar var. Onların müdahaleleri yapılıyor. Oluşturulan kriz merkezine de bakanlarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı, Adalet Bakanı hareket halindeler. Valimiz şehirdeki yerel yöneticilerde hemen müdahale etmiş vaziyetteler. Yapılan tespitlere göre 20 civarında yıkılan bina var" dedi.

"40 saniye süren büyük bir deprem"

İzmir'de meydana gelen depremin 40 saniye süren büyük bir deprem olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Ümit ederiz ki can kaybı olmadan bu depremi de atlatmış oluruz. Artçılarda biryandan olmaya devam ediyor. Bende şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Buradan İzmir'e geçeceğim. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Arkadaşlarımıza gereken desteği vereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum, İzmirliler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ümit ederiz ki herhangi bir kaybımız olmaz ama büyük bir deprem, 40 saniye süren büyük bir deprem" diye konuştu.

Binali Yıldırım: Depremde 20 civarında yıkılan bina var
Binali Yıldırım: Depremde 20 civarında yıkılan bina var
Binali Yıldırım: Depremde 20 civarında yıkılan bina var
Binali Yıldırım: Depremde 20 civarında yıkılan bina var

Binali Yıldırım, Başbakan, Afyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 'Depremde 20 civarında yıkılan bina var' - Son Dakika


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