Son dakika haberi... Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavileri evde devam edecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavileri evde devam edecek
Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve şu an için durumlarının iyi olduğunu, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı evde tedavileri için...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve şu an için durumlarının iyi olduğunu, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı evde tedavileri için hastaneden uğurladıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eski Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın Ankara Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerinde Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın durumlarının şu an için iyi olduğunu belirten Bakan Koca, kendilerini evde tedavileri için hastaneden uğurladıklarını açıkladı. Ayrıca Bakan Koca paylaşımında, "Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" notuyla salgından tedbir yoluyla korunma mesajı verdi.
(İHA)
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