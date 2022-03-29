Son dakika haberi | Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

29.03.2022 15:13
Son dakika haberi | Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Didim'de bir aparmanın çatı katında yangın çıktı.

Didim'de bir aparmanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

yangın saat 14: 45 sıralarında Çamlık Mahallesi Çağlar Caddesi üzerinde bulunan Duygu Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle çevrede kısa süreli korkulu anlar yaşandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberi | Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi | Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

YORUMLAR
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Servis minibüsü alev alev yandı Servis minibüsü alev alev yandı

İtfaiye, Yangın, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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