Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanı Arıkan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin gözüyle 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.

Arıkan, "Haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", "Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgının kontrol altına alınmasını temenni eden Arkan, salgınla mücadelede büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, 2021 yılında salgının kontrol altına alınmasını diledi.

Arıkan, oylamaya sunulan fotoğrafların çok güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek, "Özellikle Siirt'te kendi imkanlarıyla voleybol sahası oluşaturan çocukların mücadelesi çok değerli. Spor, barış ve kardeşliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın, kısacası insanı insan yapan değerlerin buluştuğu bir toplumsal yapıdır. Bu anlamda çocukları bu konudaki inancı ve dayanışması çok önmeli. Spron sadece futboldan olmadığını bu fotoğrfala bize kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

Arıkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında emeği geçenleri tebrik etti.