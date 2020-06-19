Son dakika haberi! Bingöl Belediyesi logosunu değiştirdi - Son Dakika

Bingöl Belediyesi, 40 yıla aşkındır kullandığı eski logosunu değiştirdi. Belediye yeni logosunda kartal, güneş ve dağları sembolize etti.



Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, uzun yıllardır kullanılan mevcut logonun, Bingöl ile özdeşleşmiş simgelerle tasarlanan yeni logoyla değiştirildiği belirtildi.



Yeni logonun belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiği belirtilen açıklamada,"Yaklaşık 40 yıldır Bingöl çobanları ve gökkuşağı figürleriyle kullanılan mevcut logonun, ilimizin kültürünü yansıtmada yetersiz kalması, gerek farklı çevrelerce kullanılması gerekse kurumsallıktan uzaklaşması, belediyeye özgün yeni bir logo ihtiyacı doğurmuştur. Bu çerçevede yapılan kurumsal kimlik çalışmaları ve istişareler neticesinde, folklor kültürü ve cesur insanımızla özdeşleşmiş kartaldan, türkülere konu olan Bingöl dağlarından ve bu diyara bir başka doğan Güneşten esinlenerek yeni bir logo çalışması ortaya çıkarılmıştır. Haziran ayı meclis toplantısında gündeme alınan yeni logo, 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (n) bendi gereğince oy birliği ile kararlaştırıldı. İlimizin kültürünü yansıtan yeni logomuz belediyemizin bütün kurumsal çalışmalarında kullanılacaktır" denildi. - BİNGÖL