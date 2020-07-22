BİNGÖL (İHA) – Bingöl'e hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmada, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan V.R. yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin huzur ve temini için tüm ekiplerimiz cansiperane şekilde büyük duyarlılıkla görevlerini sürdürmektedir" denildi. - BİNGÖL