Son dakika haberi | Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

29.04.2022 11:29
Son dakika haberi | Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Son dakika gündem haberi... Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç ve Araştırma Timi, 2020'de hakkında arama kararı verilmiş hükümlünün merkez ilçe kırsalında olduğunu tespit etti.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verilen hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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