Son dakika haberi | Bingöl'de, 860 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Son dakika güncel haberine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde uyuşturucu satışından elde edilen gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce, Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Esrara el koyulurken Hint kenevirleri yerinde imha edildi.



Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:34

Kaynak: DHA

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