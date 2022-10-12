Son dakika haberi: Bingöl'de ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bingöl'de ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

12.10.2022 09:43
Son dakika haberi: Bingöl'de ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde ikamet eden Abdullah Çetin, ceviz silkelerken ağaçtan düşüp yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde ikamet eden Abdullah Çetin, ceviz silkelerken ağaçtan düşüp yaralandı. Çetin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, evinin bahçesindeki cevizleri silkelemek için ağaca çıkan Abdullah Çetin, dengesini kaybederek yere düştü. Çetin'in ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Abdullah Çetin, Hisarcık, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bingöl'de ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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