Son dakika haberi... Bingöl'de çamaşır makinesi patladı, yangın çıktı - Son Dakika

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Yangın, Genç ilçesi Kültür Mahallesi 'nde bir apartman dairesinde çıktı. Alınan bilgilere göre, Evde elektrik tesisatından kaynaklığı çamaşır makinesi patladı. Makinenin patlamasıyla evde yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

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