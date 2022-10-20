Son dakika haberi! Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

20.10.2022 10:04
Son dakika haberi! Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haberler: Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yayladere ilçesi Güneşlik ve Bilekkaya köylerinin yol ayrımında çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, yöre sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Yayladere, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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