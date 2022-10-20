Yangın, Yayladere ilçesi Güneşlik ve Bilekkaya köylerinin yol ayrımında çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, yöre sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yayladere, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

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