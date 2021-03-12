Son dakika haberi... Bingöl'de evinde 31 kesici alet ile silah bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bingöl'de evinde çok sayıda kesici alet ve silah ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu suça karıştığı tespit edilen S.B'nin evinde yaptığı aramada, 5 muşta, 20 bıçak, 2 balta, 2 hançer, 1 komando bıçağı, 1 kama, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve 39 mermi, 1 havalı tabanca, 2 MKE yapımı 9 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.