Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ilçesinde "Benim de Dikili Bir Ağacım Var" etkinliği kapsamında öğrencilerle fidan dikti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün etkinliği dolasıyla jandarma ekipleri ilçedeki 10 okula 3 bin 500 çam fidanı dağıttı.

Öğrencilere ağaçların doğadaki önemini anlatan ekipler, onlarla okul bahçesinde fidan dikti.