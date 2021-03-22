Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bingöl'de moloz altında kalan kedi kurtarıldı
22.03.2021 14:06
Son dakika haber... Bingöl'ün Genç ilçesinde moloz altında kalan kedi, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde moloz altında kalan kedi, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çalışma yapan işçiler, moloz altından kedi sesi geldiğini fark etti. Dikkatli yapılan incelemenin ardından kediyi gören işçiler, durumu Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve özverili bir şekilde çalışma yürüten itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı alandan kurtardı.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin doğaya salındığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç iddia: Evladımı, kocası öldürdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Goldman Sachs ve EBRD'den Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı