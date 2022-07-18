Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü

18.07.2022 17:32
Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde ormanda çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde ormanda çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Solhan'ın Elmasırtı köyündeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Solhan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.


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Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haber! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haber! Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü Son dakika haber! Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: DHA

Solhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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