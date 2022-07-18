Solhan'ın Elmasırtı köyündeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Solhan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA

Solhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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