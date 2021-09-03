Son dakika haberi: Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bingöl merkezde çıkan orman yangın, büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bingöl merkez Ardıçtepe köyü ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alanda başlayan ve köy çevresine kadar yaklaşan yangının giderek büyümesi üzerine köy sakinlerinin ihbarıyla kısa sürede bölgeye giden Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ilk müdahale ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.