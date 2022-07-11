Son dakika haberi! Bingöl'de otomobil çarpan inek öldü, araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bingöl'de otomobil çarpan inek öldü, araçtaki 7 kişi yaralandı

11.07.2022 17:22
Son dakika haberi! Bingöl'de otomobil çarpan inek öldü, araçtaki 7 kişi yaralandı

Son dakika habere göre BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı inek öldü, araç sürüsü ve yanındaki 6 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı inek öldü, araç sürüsü ve yanındaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Muş- Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 07 GF 375 plakalı otomobil, beton santrali yakınlarında yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü M.Y., ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaza yerinde yaptığı incelemede ineğin öldüğünü belirledi.Yaralı 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.


YORUMLAR
500
Yolcunun açık kapıdan düşüp feci şekilde can verdiği minibüsün şoförü tutuklandı Yolcunun açık kapıdan düşüp feci şekilde can verdiği minibüsün şoförü tutuklandı Bingöl'de otomobil ineğe çarptı: 7 yaralı Bingöl'de otomobil ineğe çarptı: 7 yaralı
Kaynak: DHA

Tragger, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bingöl'de otomobil çarpan inek öldü, araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:32 CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bingöl'de otomobil çarpan inek öldü, araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement