Mirza Alphan'ın (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bingöl- Genç kara yolunun 15'inci kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 0745 plakalı kamyonla çarpıştı.

Bingöl 'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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