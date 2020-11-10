Son dakika haberi | Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

10.11.2020 19:19
Son dakika haberi | Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberi: Bingöl'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mirza Alphan'ın (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bingöl- Genç kara yolunun 15'inci kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 0745 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Alphan olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki İpek Tektaş yaralandı.

Tektaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, Bingöl, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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