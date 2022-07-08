Kaza, öğleden sonra Bingöl Havalimanı kavşağında meydana geldi. Emrullah Baysangur'un kullandığı 12 AN 367 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHJ 190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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