Son dakika haberi: Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

08.07.2022 17:26
Son dakika haberi: Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberine göre BİNGÖL'de, havalimanı kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

BİNGÖL'de, havalimanı kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl Havalimanı kavşağında meydana geldi. Emrullah Baysangur'un kullandığı 12 AN 367 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHJ 190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.


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Bingöl'de havalimanı kavşağında kaza: 5 yaralı Bingöl'de havalimanı kavşağında kaza: 5 yaralı Son Dakika | Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son Dakika | Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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