Son dakika haberi: Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat bulundu - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine söz konusu bölgede "Yıldırım- 9 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.