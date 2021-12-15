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Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi

15.12.2021 16:42
Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi

Son dakika haberler: BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-Kış 6' operasyonunda mühimmat ele geçirilirken, imha edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-Kış 6' operasyonunda mühimmat ele geçirilirken, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu sürdürülüyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında; toprağa gömülü 1 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 2 bin 590 fişek, 19 şarjör, 1 keskin nişancı dürbünü, 10 elektrikli fünye, 1 keskin nişancı mayonu, 1 lazer metre, 1 manometre ve 3 palaska ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere koyuldu, diğerleri ise kullanılamaz hale getirildi.


Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi
Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi
Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi

Jandarma, Mühimmat, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bingöl'de PKK'lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
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