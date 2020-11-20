Son dakika haberi! Bingöl'de PKK'nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele geçti - Son Dakika

Son dakika haberi! Bingöl'de PKK'nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele geçti
20.11.2020 15:35
Edinilen son dakika haberine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı EYP ve mühimmat ele geçirildi.
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı EYP ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında arazi araması gerçekleştirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 3 bidon içinde EYP ile 8 EYP ateşleme tertibatı, 10 metre kablo, 558 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen EYP ve malzemeler, imha edildi.
Son Dakika "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi Para meselesi nedeniyle tartışığı oğlunu bıçaklayan saldırgan baba kayıplara karıştı Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi