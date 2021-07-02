Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerden biri hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yadin Saçık'ın kullandığı 34 TD 6252 plakalı otomobil, ilçenin girişinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Pakize, çocukları Eslem Mina (5), 2 aylık ikizler Ceren ve Ali Eren Saçık yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ceren Saçık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan ikiz kardeşi Ali Eren Saçık ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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