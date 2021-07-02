Yaralılardan Ceren Saçık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan ikiz kardeşi Ali Eren Saçık ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile eşi Pakize, çocukları Eslem Mina (5), 2 aylık ikizler Ceren ve Ali Eren Saçık yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yadin Saçık'ın kullandığı 34 TD 6252 plakalı otomobil, ilçenin girişinde şarampole devrildi.

Bingöl 'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerden biri hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki ikiz bebeklerden biri öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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