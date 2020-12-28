Son dakika haberi: Bingöl'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bingöl'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
28.12.2020 13:49
Son dakika haberler: BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkça mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Karlıova ilçesinde 3 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında; ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Silahlar ve mermilere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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