Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde üç gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

???????Sarıtosun köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle 29 Ağustos'ta başlayan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için bir yangın söndürme helikopteri, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 110 kişilik ekip, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, iki iş makinesi ve 4 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.