Son dakika haberleri! BİNGÖL KIRSALINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde düzenlediği operasyonda, 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök dişi hintkeneviri ve esrar yapımında kullanılan 2 adet elek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya jandarma tarafından el konulurken, soruşturma sürüyor.