Son dakika haberi... Bingöl polisi kadınlara KADES uygulamasını tanıtıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bingöl polisi kadınlara KADES uygulamasını tanıtıyor

06.04.2022 14:39
Son dakika haberi... Bingöl polisi kadınlara KADES uygulamasını tanıtıyor

Son dakika gündem haberi... Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını sürdürüyor.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezi ve kentin farklı noktalarında bilgilendirme amacıyla stant açtı.

Stantlarda KADES uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıtarak kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.

Ekipler, KADES uygulamasının tanıtımını sürdürecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, KADES, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bingöl polisi kadınlara KADES uygulamasını tanıtıyor - Son Dakika


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