Son dakika haberi: Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

10.04.2022 14:44

Gelen son dakika haberlerine göre Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu Binlerce ak pelikan göç yolunda görüntülendi Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı.

Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

Binlerce ak pelikan göç yolunda görüntülendi

BURSA - Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı.

Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların, Romanya Tuna Deltasına ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay'dan giriş yapan kuş sürüsü Kırklareli'den çıkıp gidecekleri yere ulaşmaya çalışmaları görsel bir şölen oluşturdu.

Türkiye'de Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor. Son günlerde de Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi: Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu
Son dakika haberi: Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu
Son dakika haberi: Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

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Bursa, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu - Son Dakika


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