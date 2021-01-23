Son dakika haberi! Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor

23.01.2021 11:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor Samsun'da GETAT şifa dağıtıyor Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi, içerisinde uygulanan binlerce yıllık tedavi yöntemleri ile şifa dağıtıyor.

Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor

Samsun'da GETAT şifa dağıtıyor

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi, içerisinde uygulanan binlerce yıllık tedavi yöntemleri ile şifa dağıtıyor. Birçok farklı alan bulunan merkezde tedaviler uzman hekimler tarafından uygulanıyor.

Bünyesinde bulunan apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavi, mezoterapi, larva, kupa ve hacamat tedavileri ile şifa dağıtan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, korona virüs döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yönetmelikler dahilinde uzman hekimler gözetiminde uygulanan tedavi yöntemleri birçok hastalığa şifa oluyor.

GETAT Merkezi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onur Öztürk, "GETAT'ta bizim uyguladığımız çok farklı yöntemler mevcut. Bu yöntemlerin içerisinde mekanik, biyolojik ve psikolojik yöntemler de mevcut. Dolayısıyla birçok alana hitap eden bir metodoloji havuzu. Akupunktur bunlardan birisi. Merkezimizde uyguladığımız sülük tedavisi, bioterapiler içerisinde yer alan apiterapi, larva tedavisi, hacamat kupa yöntemleri, mezoterapi yöntemleri gibi farklı farklı metotlarımız mevcut. Bunların dışında bioterapilere biraz daha detaylı girmek istiyorum çünkü özel ilgi alanım. Mesela apiterapi, özellikle bal arılarının ürettiği bazen kendilerinden de yararlandığımız ürünler var. Arı zehri, bal, polen, propolis gibi bazı maddeler var. Bunları uygun kişilere yönetmelik dahilinde uygulayabiliyoruz. Hirudoterapi dediğimiz sülük uygulaması var, burada da tıbbı sülükleri kullanıyoruz ve yine yönetmelik dahilinde bazı endikasyonlar ve kontrendikasyonları göz önünde bulundurarak uyguladığımız tedaviler bütünü. Bunun dışında yine larva tedavisi dediğimiz bir sinek larvası tedavisi var. Bu da iyileşmek bilmeyen, kronikleşmiş yaralar, yine bir takım dünyada kullanılabilen kozmetik uygulamalar uygulanabilen yöntemler mevcut. Türkiye'de şu an yönetmelik dahilinde sadece kronik yaralar, kapanmayan yaralar üzerinde kullandığımız bir yöntem çeşidi. GETAP merkezi Türkiye'de çok fazla yok. Bu yöntemler genelde bilinmeyen, duyulmayan, bilinse bile yanlış bilinen yöntemler aslında. Biz bunlara tıbbi bir zemin eşliğinde halkımıza kanıta dayalı olarak bu tedavileri uygulamaya başladık. Uygulamaya devam edeceğiz. 2014 yılında bir yönetmeliğimiz çıktı. Bu yönetmelik dahilinde 15 tane metodolojimiz var. Biraz önce saydığım metodolojilerin dışında başka metotlar da var. Bunlar da ileride bizim merkezimizde uygulanacaktır. Vatandaşlar hasta olsun veya olmasın bizden bilgi almak veya uygulama yaptırmak amacıyla 182'yi yani MHRS'yi arayarak bizden randevu alabilir veya direk bize başvuru yapabilir. Bizim burada gün içerisinde ekibimiz zaten kalabalık. 6 tane doktorumuz var. Yardımcı sağlık personelimiz var. Biz kendilerini karşılıyoruz. Gereken her şeyi anlatıyoruz. Hastalara ne uygunsa, ne uygun değilse bunları karşılıklı görüşüp tedaviye başlayabiliyoruz" dedi.

Hacamat tedavisi

Hacamat tedavisi uygulayan Dr. İsmail Şen, "Kupa hacamat uygulamaları bakanlığımızın GETAT uygulamaları kavramları içerisinde yer olmakla beraber yaklaşık 4 bin yıldır insanlık tarihinde kullanılmaktadır. Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerinde de bildirilen bir uygulamadır. Geleneksel uygulamalar içinde biz sünnet hacamatı da yapmaktayız. Hasta geldiği zaman ilgili yerler kupaları yerleştiriyoruz. Oradaki dolaşımı yetersiz olan kanı bir miktar çekiyoruz ve sonrada o bölgeyi keserek kan akımını artırmaya çalışıyoruz. Hacamatı özellikle kas ağırlarında, migrende, variste, dolaşım bozukluklarında kullanmaktayız" şeklinde konuştu.

Ozon tedavisi

Merkezde uygulanan ozon tedavisi ile ilgili bilgi veren Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Bahadır Yazıcıoğlu, "Ozon tedavi bizim geleneksel tamamlayıcı tedaviler arasında bulunan uygulama merkezimizde de yer alan geleneksel tedavi seçeneklerimizden birisidir. Birkaç uygulama yöntemimiz var. Majör, minör ve lokal olarak torbalama yöntemlerimiz var. Hastanın kanını cam bir tüpe alarak dışarıda ozonlayarak tekrar hastaya geri verdiğimiz uygulama yöntemimiz. Kas ve eklem ağrılarında, fibromiyalji de kullanıyoruz. İmmün sistemi kuvvetlendirmek için kullanıyoruz. Bakanlığımızın yönetmeliğinde tanımladığı sertifikalı hekimler tarafından gözetiminde yapılan uygulamalardan birisidir" diye konuştu.

Son dakika haberi! Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor
Son dakika haberi! Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor
Son dakika haberi! Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor
Son dakika haberi! Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Onur Öztürk, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Binlerce yıllık tedavi yöntemleri bu merkezde uygulanıyor - Son Dakika


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