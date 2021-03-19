Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

19.03.2021 10:13
Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 15 yaşındaki genç öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedavi altında.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 15 yaşındaki genç öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedavi altında.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bilal (42), eşi Mahide (42), kızı Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan (15) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uğur çifti ile kızları Ganime'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE

Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

Çamardı, Niğde, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor         
10:33
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı         
10:09
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum         
09:38
Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı         
09:00
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:15:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei