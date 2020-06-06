Son dakika haberi: BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADILAR
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'de otomobinin çarptığı kişiye yardım için çevredekiler seferler oldu.
SULTANGAZİ'de otomobinin çarptığı kişiye yardım için çevredekiler seferler oldu.
Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 74 yaşındaki Osman Köseoğlu, Hacı Şükrü Durağı'nda karşıdan karşıya geçmek istedi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmek isteyen Köseoğlu'na hafif ticari araç çarptı. Yaralanan Köseoğlu'nun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın olduğu yerden geçen 2 genç, Köseoğlu'nun yanına geldi ve ona ilk müdahaleyi yaptı. Bir başka vatandaş ise yaralı kişiye bez parçasını sallayarak yaralıyı serinletmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Köseoğlu, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Köseoğlu'nun burada yapılan tedavisinde alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:11 Kaynak: DHA
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