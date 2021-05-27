Son dakika haberi: Bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki Ömer Z'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın sırasında 5'inci katta bulunan 4 kişi itfaiye merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen bu kişiler sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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