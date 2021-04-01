Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden çoban ile ilgili açıklamada bulundu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü Kerimali Kayalıkları mevkiinin kuzey kesimindeki merada 31.03.2021 günü hayvan otlatmakta olan Siirt ili Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı Cemil Kaçar isimli vatandaşımızın, araziden dönmediğinin bildirilmesi üzerine Jandarma ekiplerimiz tarafından arama faaliyeti başlatılmış olup arama sonucu vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cemil Kaçar isimli vatandaşımızın, Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından araziye daha önceden tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." denildi. - ŞIRNAK