DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıBursa'da, sürücüsü hatalı sollama yapan hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da, sürücüsü hatalı sollama yapan hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 4 kişiden biri olan Şaban Taşdemir (56), hayatını kaybetti.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Doğancı Barajı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama yapan O.A. (50) idaresindeki 16 NES 19 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.A. (54) idaresindeki 16 NTB 24 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, hafriyat kamyonunun altına girdi. Hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü O.A. ile birlikte E.A. (35) Ö.F.A. (3) ve Şaban Taşdemir (56) isimli 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için yol üzerinde tedbir alırken, hafif ticari araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. Şaban Taşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, gece saatlerinde hayatını kaybetti. O.A., E.A. ve Ö.F.A.'nın yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

BURSA,

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Bir hafta önce geldiği memleketinde, tarlada ölü bulundu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Halil Ertuğrul (80), tarlada ölü bulundu. Ertuğrul'un ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, araştırma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Yakınları, Hatay'ın İskenderun ilçesinden bir hafta önce memleketine gelen Halil Ertuğrul'dan dün haber alamadı. İskenderun'da yaşayan ailesi, Kayapınar beldesindekilere durumu iletti. Bunun üzerine arama çalışması başlatan belde halkı, Halil Ertuğrul'u tarlada hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil Ertuğrul'un öldüğü belirlendi.

Ertuğrul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ertuğrul'un ölümünü şüpheli bulun polis ekipleri araştırma başlattı.

DHA YURT BÜLTENİ - 4
DHA YURT BÜLTENİ - 4
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Gercüş, Batman, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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