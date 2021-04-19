İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi annesinin eski eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldürüldü.
Hürriyet Mahallesi'nde M.A. (35), evinin önünde annesinin eski eşi Mahmut K. (55) ile karşılaştı.
M.A. ile Mahmut K. arasında tartışma çıktı. M.A, aracında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek Mahmut K'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mahmut K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mahmut K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri M.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bir kişi, annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdü - güvenlik kamerası - Son Dakika