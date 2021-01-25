Kayseri'de 40 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkez Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde bir evde yaşayan R.Ö'den haber alamayan yakınları durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye yardımıyla balkondan eve giren ve R.Ö'yü yatağında hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, R.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan R.Ö'nün cenazesi, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika