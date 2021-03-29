Son dakika haberi: Bir kişinin bacağından bıçaklandığı an kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Bir kişinin bacağından bıçaklandığı an kamerada
29.03.2021 18:23
Son dakika haberler... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında kaldırımda yürüyen Halil Can İ. (19), sol bacağından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesine kaldırdığı Halil Can İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Sokaktaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı