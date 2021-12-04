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Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı

04.12.2021 14:26

Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı Aksaray'da elindeki pompalı tüfekle polisi peşine takan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Aksaray'da pompalı tüfekle bir kişiyi vuran ve kaçarken polis ekiplerinin etrafını sarması üzerine tüfeği...

Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı

Aksaray'da elindeki pompalı tüfekle polisi peşine takan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da pompalı tüfekle bir kişiyi vuran ve kaçarken polis ekiplerinin etrafını sarması üzerine tüfeği önce polise doğrultan, sonra da boğazına dayayarak intihar girişiminde bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Kasım tarihinde Taşpazar Mahallesi 846 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden kavga nedeniyle husumet bulunan Muhammet Tuğrul Ç. ile Mehmet O. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet O. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet Tuğrul Ç.'ye ateş ederek yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet O. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede Atatürk Bulvarı üzerinde bulundu. Elindeki tüfekle yakalanacağını anlayan Mehmet O. gözaltına alınmamak için tüfeği boğazına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Polis ekipleri Mehmet O.'nun elindeki tüfeği bırakması ve teslim olmasını istedi. Polisin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmayan Mehmet O. boğazına dayadığı tüfekle ara sokaklara girerek polis ekiplerini zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat polis ekiplerine direnen Mehmet O. elindeki tüfekle polis aracına bindi. Bu sırada polis memurları Mehmet O.'nun elindeki tüfeği almayı başardı.

Daha öncede de yaralamadan kaydı çıktı

İkna edildikten sonra gözaltına alınarak Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Mehmet O. burada sorguya alındı. Yapılan sorgulamasının Mehmet O.'nun daha önceden de kasten adam yaralama suçundan kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Mehmet O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı
Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı
Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı
Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı
Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı

İntihar, Aksaray, Kasım, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir kişiyi vurduktan sonra tüfeği önce polise sonra kendine doğrultan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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