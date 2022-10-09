Edinilen bilgiye göre, ilçede Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde, hatalı sollama yapıp bir süre sağa sola savrulan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 SIM 50 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 16 SYN 01 plakalı otomobile çarptı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

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