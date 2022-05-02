Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

02.05.2022 14:56
Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: İzmir Foça'da birliğinde hayatını kaybeden er Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Foça'da birliğinde hayatını kaybeden er Mustafa Türkyılmaz, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz muhafız er olarak İzmir'de gören yapan Mustafa Türkyılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Merhum asker Türkyılmaz'ın cenazesi, Ali Çam Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KIRŞEHİR

Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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Kırşehir, Asker, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Birliğinde vefat eden asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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