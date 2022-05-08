Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı

08.05.2022 02:23
Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez (26) yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut (33) ise kolundan yaralandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, C.U. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle başından vurulan Ahmet Çetin (35) ve Kemal Sönmez (26) yaşamını yitirdi, Feyyaz Bulut (33) ise kolundan yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
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Anneliğim Yaşama Sebebim Anneliğim Yaşama Sebebim Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü! Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!

Kemal Sönmez, Ahmet Çetin, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşına tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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