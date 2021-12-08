Üye Girişi
Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi - Son Dakika

Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi

08.12.2021 14:49
Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren A.Y'nin yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren A.Y'nin yargılanmasına başlandı.
İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu A.Y. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Tutuklu sanık A.Y, Sezen Ünlü ile birlikte yaşadıklarını, yaşından dolayı resmi nikah yapamadıklarını, aile arasında düğün yaptıklarını ve kendi ailesiyle beraber yaşamaya başladıklarını anlattı.
A.Y, Ünlü'nün babasının kendilerini rahatsız ettiğini, ayrı eve çıkma konusunda da tartışma yaşadıklarını, babasının bir gün "Sezen'i akşama getireceğini" söyleyerek götürdüğünü sonra geri dönmediklerini savundu.
Kendisi hakkında kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdıklarını öğrendiğini ifade eden A.Y, bir arkadaşlarından Ünlü'nün başkasıyla ilişkisinin bulunduğunu öğrendiğini savundu.
Olay günü yanına gittiği Ünlü'nün "başka biriyle ilişkisi olduğunu, bebeğin kendisinden olmadığını" söylediğini iddia eden A.Y, "Gözüm karardı. Üzerimdeki bıçağı salladım. Keşke vurmasaydım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sezen yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. Pişmanım." dedi.
"Kar maskesiyle geldi"
Baba Serdar Ünlü ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ablam 2019'da kızımla sanığın arkadaşlığından bahsetti. Nişanlanmak istediğini söyledi. 'Olur' dedim. Sonra sanığın kızıma tecavüz ettiğini, o yüzden evlilik planları yaptıklarını öğrendim. Kızım bana 'namus meselesi' dedi. 'Eğer sırf bunun için evlenmek istiyorsan bırak' dedim. Kızıma şiddet uyguluyordu. Yüzü gözü morluk içindeydi. Annesiyle diyaloğu olmamasına rağmen yaşadığı Kars'a gitmek istedi. Sanıktan kaçmak istiyormuş. Uzaklaştırma kararı aldırdım." diye konuştu.
Olay günü Sezen Ünlü ile birlikte olan P.K. ve Y.K. çifti de tanık olarak dinlendi.
Y.K, sanığın yanlarına kar maskesiyle geldiğini belirterek, "Maskeyi indirince sanık olduğunu anladık. Sezen'den sosyal medyasına girmesini istedi. Ardından konuşmak için biraz uzaklaştılar. Bağırma sesi duyunca yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Sanığın elinde bıçak vardı. Bizi cinayete ortak etmekle tehdit edip kaçtı. Polis ve ambulansı aradık." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olayın geçmişi
Konak ilçesinde mart ayında, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü ve bebeği hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan A.Y. hakkında "gebe olduğunu bildiği çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlilik, Düğün, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı 15:01 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı 14:35 Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti 11:20 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Son Dakika Haberleri
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
Pakistan'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak soyularak dövüldü Pakistan'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak soyularak dövüldü         
15:05
HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!         
14:58
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar         
11:15
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:15:17. #1.11#
SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement