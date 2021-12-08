Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren A.Y'nin yargılanmasına başlandı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu A.Y. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Tutuklu sanık A.Y, Sezen Ünlü ile birlikte yaşadıklarını, yaşından dolayı resmi nikah yapamadıklarını, aile arasında düğün yaptıklarını ve kendi ailesiyle beraber yaşamaya başladıklarını anlattı.

A.Y, Ünlü'nün babasının kendilerini rahatsız ettiğini, ayrı eve çıkma konusunda da tartışma yaşadıklarını, babasının bir gün "Sezen'i akşama getireceğini" söyleyerek götürdüğünü sonra geri dönmediklerini savundu.

Kendisi hakkında kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdıklarını öğrendiğini ifade eden A.Y, bir arkadaşlarından Ünlü'nün başkasıyla ilişkisinin bulunduğunu öğrendiğini savundu.

Olay günü yanına gittiği Ünlü'nün "başka biriyle ilişkisi olduğunu, bebeğin kendisinden olmadığını" söylediğini iddia eden A.Y, "Gözüm karardı. Üzerimdeki bıçağı salladım. Keşke vurmasaydım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sezen yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. Pişmanım." dedi.

"Kar maskesiyle geldi"

Baba Serdar Ünlü ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ablam 2019'da kızımla sanığın arkadaşlığından bahsetti. Nişanlanmak istediğini söyledi. 'Olur' dedim. Sonra sanığın kızıma tecavüz ettiğini, o yüzden evlilik planları yaptıklarını öğrendim. Kızım bana 'namus meselesi' dedi. 'Eğer sırf bunun için evlenmek istiyorsan bırak' dedim. Kızıma şiddet uyguluyordu. Yüzü gözü morluk içindeydi. Annesiyle diyaloğu olmamasına rağmen yaşadığı Kars'a gitmek istedi. Sanıktan kaçmak istiyormuş. Uzaklaştırma kararı aldırdım." diye konuştu.

Olay günü Sezen Ünlü ile birlikte olan P.K. ve Y.K. çifti de tanık olarak dinlendi.

Y.K, sanığın yanlarına kar maskesiyle geldiğini belirterek, "Maskeyi indirince sanık olduğunu anladık. Sezen'den sosyal medyasına girmesini istedi. Ardından konuşmak için biraz uzaklaştılar. Bağırma sesi duyunca yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Sanığın elinde bıçak vardı. Bizi cinayete ortak etmekle tehdit edip kaçtı. Polis ve ambulansı aradık." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Konak ilçesinde mart ayında, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü ve bebeği hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan A.Y. hakkında "gebe olduğunu bildiği çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.