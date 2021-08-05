Sakarya'nın Karasu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darp ettiği iddia edilen şahsı öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Temmuz Pazar akşam saatlerinde Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Solmaz'ın birlikte yaşadığı kadına darp ettiğini duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin ayrılması üzerine İhsan Solmaz, kadını darp etmeye devam etti. Kadının bağırış seslerini duyan komşusu B.İ. ise Solmaz'ı silahla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Solmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, yaklaşık 18 gün süren sıkı takipleri neticesinde katil zanlısını yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA