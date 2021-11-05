Üye Girişi
Son dakika haberi: Birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa yeniden 14 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa yeniden 14 yıl hapis cezası verildi

05.11.2021 12:28
Son dakika haberi: Birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa yeniden 14 yıl hapis cezası verildi

Son dakika gündem haberi: Küçükçekmece'de, bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp üzerine kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 14 yıl hapis cezası hükmü istinaf mahkemesince bozulan tutuklu sanığın yeniden yargılandığı davada mahkeme, sanığı aynı cezaya çarptırdı.

Küçükçekmece'de, bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp üzerine kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 14 yıl hapis cezası hükmü istinaf mahkemesince bozulan tutuklu sanığın yeniden yargılandığı davada mahkeme, sanığı aynı cezaya çarptırdı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Ülker ve avukatı ile katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumunun müşteki Kübra Tayfur ile ilgili gönderdiği raporda, müştekinin yüzünde sabit iz niteliğinin bulunmadığını söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ersin Ülker'in eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirterek, Ülker'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "geceleyin konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanığın indirimsiz ve üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Ersin Ülker, namusu ve şerefi üzerine yemin ederek, olay günü ne camdan ne de balkondan eve girdiğini belirterek, "3 gündür zaten evdeydim. Kübra hastaneden taburcu olunca yanıma geldi. 'Niye yaptın?' dedim 'Çok kızgındım.' dedi. Yemin ediyorum üzerime atılan büyük bir iftiradır. Allah'tan korkusu varsa gelsin gerçekleri söylesin." dedi.

Mahkeme, sanık Ersin Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa takdiri indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker'in 2015'te resmi nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları, iki çocuklarının olduğu anlatılmıştı.

Olay tarihi 15 Eylül 2019'dan 9 ay önce geçimsizlik nedeniyle Kübra Tayfur'un Halkalı'da bir eve taşındığı belirtilen iddianamede, olay günü akşam saatlerinde kadın evinde uyurken, sanığın açık camdan içeriye girip boynundan tuttuğu, "Beni polise nasıl ihbar edersin?" diyerek kadını sol bacağından bıçakla yaraladığı aktarılmıştı.

Sanık Ülker'in önceden hazırladığı çaydanlıktaki kızgın yağı Kübra Tayfur'un yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı ifade edilen iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerde ikinci derece yanık oluştuğu, kesiler bulunduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Ersin Ülker'in "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Konuya ilişkin Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında müşteki Kübra Tayfur şikayetinden vazgeçmişti.

Mahkeme, sanık Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın sabıkalı hali ve verilen cezanın haddi gözetilerek indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adli Tıp Kurumu'ndan müştekiyle ilgili rapor alınmaması nedeniyle bozma kararı vermişti.

Küçükçekmece, Adli Tıp, Mahkeme, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa yeniden 14 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu 12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Trabzon'da Roma dönemine ait mezar bulundu 11:45 Trabzon'da Roma dönemine ait mezar bulundu Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi 11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider

Son Dakika Haberleri
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:14 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatası bulundu
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı
11:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans
11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
12:25
Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu         
12:20
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı         
12:02
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 12:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa yeniden 14 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement