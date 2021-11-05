Son dakika haberi: Birlikte yaşadığı kadını öldürmeye teşebbüs eden sanığa yeniden 14 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de, bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçaklayıp üzerine kızgın yağ döktüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 14 yıl hapis cezası hükmü istinaf mahkemesince bozulan tutuklu sanığın yeniden yargılandığı davada mahkeme, sanığı aynı cezaya çarptırdı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Ülker ve avukatı ile katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumunun müşteki Kübra Tayfur ile ilgili gönderdiği raporda, müştekinin yüzünde sabit iz niteliğinin bulunmadığını söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ersin Ülker'in eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirterek, Ülker'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "geceleyin konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanığın indirimsiz ve üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Ersin Ülker, namusu ve şerefi üzerine yemin ederek, olay günü ne camdan ne de balkondan eve girdiğini belirterek, "3 gündür zaten evdeydim. Kübra hastaneden taburcu olunca yanıma geldi. 'Niye yaptın?' dedim 'Çok kızgındım.' dedi. Yemin ediyorum üzerime atılan büyük bir iftiradır. Allah'tan korkusu varsa gelsin gerçekleri söylesin." dedi.

Mahkeme, sanık Ersin Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa takdiri indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker'in 2015'te resmi nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları, iki çocuklarının olduğu anlatılmıştı.

Olay tarihi 15 Eylül 2019'dan 9 ay önce geçimsizlik nedeniyle Kübra Tayfur'un Halkalı'da bir eve taşındığı belirtilen iddianamede, olay günü akşam saatlerinde kadın evinde uyurken, sanığın açık camdan içeriye girip boynundan tuttuğu, "Beni polise nasıl ihbar edersin?" diyerek kadını sol bacağından bıçakla yaraladığı aktarılmıştı.

Sanık Ülker'in önceden hazırladığı çaydanlıktaki kızgın yağı Kübra Tayfur'un yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı ifade edilen iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerde ikinci derece yanık oluştuğu, kesiler bulunduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Ersin Ülker'in "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Konuya ilişkin Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında müşteki Kübra Tayfur şikayetinden vazgeçmişti.

Mahkeme, sanık Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın sabıkalı hali ve verilen cezanın haddi gözetilerek indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adli Tıp Kurumu'ndan müştekiyle ilgili rapor alınmaması nedeniyle bozma kararı vermişti.