Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada

04.05.2022 11:23

Gelen son dakika haberine göre Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada Bakırköy'de bahçeden bisiklet çalan şahıs yakalandı Bakırköy'de bahçeden bisiklet çalan kağıt toplayıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Bakırköy'de bahçeden bisiklet çalan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Bakırköy'de bahçeden bisiklet çalan kağıt toplayıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Başka bir bahçeye saklanan bisiklet sahibine geri teslim edildi.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesinde 26 Nisan saat 17.30'da bir evin bahçesinden 7 bin 000 TL değerinde 1 adet bisiklet çalındı. Bisikleti göremeyen sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bahse konu olayı kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan A.U.isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Şahsın bisikleti başka bir bahçeye sakladığı belirlendi. Şüpheli şahıs 28 Nisan günü saat 18.30 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi üzerinde polis ekipleri tarafından eşkal bilgilerinden şüphelenilerek durduruldu. Durdurulan şüpheli yapılan tespitin ardından yakalandı. Çalışmaların devamında, şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Söz konusu bisikletin şüpheli şahsın Esenyurt ilçesindeki ikametinde olduğu anlaşıldı. Bisiklet sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan A.U. isimli şüpheli şahıs hakkında, "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan 29 Nisan günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bakırköy'de bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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